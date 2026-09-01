De Priamo (Fratelli d'Italia): "Riportiamo le preferenze nella legge elettorale"

Si preannuncia frizzante il dibattito sulla legge elettorale, depositati questa mattina gli emendamenti. La discussione riprende dalla commissione Affari Costituzionali in Senato, dove alle 12 scadeva il termine per presentare gli emendamenti. L'emendamento sul ballottaggio è stato presentato dal solo Marcello Pera, ex presidente del Senato. L'opposizione dice no: oltre 650 le richieste di modifica, con alcuni obiettivi di fondo.
Nel video le interviste a Andrea De Priamo, presidente commissione Affari Costituzionali (FdI); Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico