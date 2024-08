RIMINI Deceduto il ciclista investito a ferragosto sulla Statale Adriatica

Dopo cinque giorni di ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena, è deceduto il ciclista 58enne Valentino Bianchi, coinvolto in un incidente stradale il giorno di Ferragosto lungo la Statale Adriatica tra Viserbella e Torre Pedrera. Bianchi, residente a Bellaria Igea Marina e assistente infermieristico presso la clinica Sol et Salus, era stato investito da una Citroen C3 mentre si trovava in bicicletta per un'escursione solitaria intorno alle 7:30 del mattino. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

