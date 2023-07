MARE Decesso in mare a Cattolica: perde la vita un turista 53enne Si tratta del secondo caso di annegamento in pochi giorni nella città rivierasca

Nuovo incidente mortale nelle acque del mare di Cattolica. A perdere la vita, nel pomeriggio di sabato un 53enne. Secondo quanto è emerso, l'uomo, un turista della provincia di Trento, era andato a fare il bagno in mare da solo: la moglie, non vedendolo risalire in spiaggia, lo ha cercato e ha allertato i soccorsi che lo hanno trovato a pelo d'acqua già esanime. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 e la Capitaneria di Porto, ma purtroppo hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta del secondo episodio di annegamento a Cattolica: pochi giorni fa era stato un 17enne ad essere rimasto incastrato tra gli scogli.

