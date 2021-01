Decine di cavie peruviane abbandonate in un campo a Santarcangelo. Scatta la solidarietà

Abbandonati in strada come rifiuti, ora hanno una nuova casa. Non c'è solo crudeltà in questa storia con protagonisti una cinquantina di Porcellini d'India, buttati in un campo tra Santarcangelo e San Vito. Lasciati a morire, nel freddo inverno di dicembre, senza cibo né riparo. Il primo ritrovamento lunedì, poi un altro due giorni dopo. Da lì in poi la scoperta assume dimensioni ben più grandi e tristi: nel campo tante piccole carcasse.





40 esemplari erano invece vivi mentre un'altra decina si aggirava in pieno centro storico. Ed è a questo punto della storia che entrano amore per gli animali, solidarietà, sostegno, del veterinario Giulia Genghini che li ha accuditi e curati, dei volontari che hanno cercato nei campi e di quanti si sono offerti di adottare. Alcune cavie hanno abortito i primi giorni per lo stress. Altre hanno partorito e stanno apparentemente bene. Non verranno date in adozione prima dello svezzamento del cucciolo.

L'intervista alla veterinaria Giulia Genghini