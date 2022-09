ELEZIONI2022 Decreto Aiuti al voto finale in Parlamento, tutti i partiti assicurano appoggio Meloni e Salvini promettono impegno anche sul caro bollette, il leader della Lega: "E' emergenza nazionale come il Covid"

Vietati i sondaggi nelle ultime due settimane che precedono il voto, gli ultimi resi noti davano il centrodestra avanti di quasi venti punti percentuali rispetto alla coalizione di centrosinistra. I partiti pensano già ai comizi finali, che chiuderanno le campagne elettorali. Il Partito Democratico organizzerà il suo il 23 pomeriggio a Roma, in piazza del Popolo. Intanto il Parlamento è al lavoro, mercoledì e giovedì il Dl aiuti sarà al voto finale, “invitiamo tutte le forze politiche ad essere in aula”, è l'appello di Maurizio Lupi, Noi Moderati, che ricorda come famiglie e imprese aspettino immediato sostegno. Anche Giorgia Meloni ha assicurato la presenza del suo gruppo. Il caro bollette è una vera emergenza nazionale, come il Covid, rincara Matteo Salvini, Lega, che a Milano ha incontrato i vertici lombardi della Cisl.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e di Matteo Salvini, Lega

