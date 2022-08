L'ANALISI Decreto Aiuti bis: Manuela Donghi, "Bene la misura, ma è solo un piccolo respiro in questa calda estate"

17 miliardi a supporto dell'economia, dalle famiglie alle imprese. E' la cifra stanziata con il decreto Aiuti bis dal Governo dimissionario guidato da Mario Draghi. Come interpretare la misura, guardando soprattutto alle elezioni in arrivo e allo stato del settore economico in generale? Abbiamo chiesto un'analisi a Manuela Donghi, giornalista economica. "E' una buona notizia - commenta Donghi - e dà un'ulteriore boccata d'ossigeno all'Italia, viste le penalizzazioni" legate all'inflazione a livelli record. Ma per la giornalista si tratta di intervento con effetti limitati nel tempo. "Bene ha fatto il Governo - prosegue - ma il Paese deve scontare gli errori del passato", come il fatto di non essersi reso indipendente dal lato energetico. "Dobbiamo cominciare a fare interventi strutturali", dice Donghi. Gli aiuti, afferma, sono "un piccolo respiro in questa calda estate".

Nel video, l'intervista a Manuela Donghi (giornalista economica)

