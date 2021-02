EMERGENZA SANITARIA Decreto anti-Covid, in zona rossa stop alle visite nelle altre abitazioni private Parenti e amici si possono andare a trovare solo in zona gialla o arancione. Il governo preme sulle aziende per produrre vaccini propri

Non ci si sposta ancora tra Regioni, fino al 27 marzo, il governo ha prorogato il divieto su tutto il territorio nazionale, anche se è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nelle zone rosse non si potrà più andare in altre abitazioni private per visite, ma solo per motivi di lavoro, necessità o salute. In zona gialla sono invece consentiti, tra le 5 e le 22, all'interno della propria Regione e in zona arancione all'interno dello stesso Comune, fino a un massimo di 2 adulti oltre ai figli minori di 14 anni. Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ci si può spostare anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 km dai confini.

C'è ora da discutere il prossimo Dpcm, che scade il 5 marzo. Le Regioni hanno qualche richiesta, dice Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza. Il governo chiama le aziende farmaceutiche per avviare la produzione di vaccini: giovedì il ministro dello Sviluppo, Giorgetti, vedrà i vertici di Farmindustria. L'incremento odierno sui casi totali è sotto i diecimila (9.630), in calo così come i tamponi del fine settimana (170.672). In aumento gli altri indicatori, terapie intensive (2.118, +24) e di oltre 350 i ricoveri ordinari (18.155, +351); 274 i decessi da ieri (95.992 totali). E mentre la Gran Bretagna predispone una riapertura lenta dal terzo lockdown nazionale, in vigore da 2 mesi, con le sole scuole che riapriranno l'8 marzo, la Cina annuncia che fornirà vaccini contro il Covid-19 a 19 Paesi africani: la cooperazione internazionale in questo ambito, ha detto il portavoce degli Esteri cinese, mira a rendere il vaccino bene pubblico globale.

Nel video l'intervento di Stefano Bonaccini, presidente Conferenza delle Regioni

