"Decreto di Natale": Conte, "decisione sofferta"

Il Presidente del Consiglio – dopo un lungo confronto all'interno del Governo e con le Regioni - ha annunciato agli italiani la nuova stretta per le festività: l'obiettivo è evitare che pranzi, cene ed occasioni di convivialità facciano da detonatore per una terza ondata pandemica, proprio durante la campagna vaccinale. L'intero Belpaese sarà dunque in zona rossa dalla vigilia di Natale. E ci resterà fino al 27, e poi nuovamente dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Dieci giorni in tutto. Il 28, 29 e 30 dicembre - e il 4 gennaio – l'Italia si colorerà invece d'arancione: ci si potrà spostare liberamente all'interno dei Comuni e i negozi saranno aperti. Per i bar e ristoranti se ne riparla invece il 7 gennaio; anche se nelle 2 settimane precedenti, sarà consentito il servizio a domicilio o l'asporto entro le 22.





“Chi subisce danni economici – ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa - deve essere subito ristorato”. Da lunedì, per 3 giorni, saranno valide le misure per le zone gialle, ad eccezione della possibilità di spostarsi tra le Regioni. Pare insomma abbia prevalso la cosiddetta linea rigorista; il Premier è riuscito comunque a spuntare la deroga per due commensali non conviventi, oltre ai minori di 14 anni, che potranno spostarsi – ma nell'ambito della stessa Regione - per raggiungere nelle abitazioni private familiari e parenti più stretti. Nel provvedimento anche una disposizione per i residenti dei Comuni sotto i 5.000 abitanti: mobilità consentita, ma ad una distanza massima di 30 chilometri, e comunque non per andare nei capoluoghi di Provincia.

