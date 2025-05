Decreto, Ricostruzione post alluvione, De Pascale: “Buona base di partenza”

L'intervista al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale

“Cinque ambiti di intervento: perimetro d’azione, governance e strumenti operativi; semplificazione e accelerazione dei contributi per la ricostruzione privata; velocizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica in corso; programma decennale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico da un miliardo di euro; supporto alla capacità operativa delle amministrazioni territoriali. Il Presidente Michele De Pascale analizza punto a punto i termini del decreto appena varata da Palazzo Chigi, insieme alla Sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, partendo da un giudizio nel merito: “In attesa del testo definitivo – dice De Pascale - è una buona base di partenza. Ci sono alcuni risultati che erano essenziali: la fusione delle due emergenze, la definizione di ulteriori risorse pluriannali per le opere pubbliche e questo ancora non lo posso commentare nel dettaglio, pacchetti di semplificazioni sia per la parte di opere pubbliche che per la parte di indennizzi privati".

Nel dettaglio, accanto alla fusione delle due emergenze, la proroga delle funzioni commissariali fino a maggio 2026 e un maggior coinvolgimento degli enti territoriali. Sulla accelerazione dei contributi per la ricostruzione privata ci sarà una ricognizione reale dei fabbisogni: stanziati 1 miliardo 900mila euro – annuncia – mentre ne sono stati chiesto al momento 300milioni, mancando un ammontare complessivo” “Stiamo trattando – dice” rispetto alla richiesta della Regione di una procedura definita 'speditiva' per gli indennizzi delle piccole-medie imprese.Da approfondire ancheil tema della semplificazione per le opere pubbliche complesse, strettamente connesso alle risorse. Grossa novità, poi, i 100 milioni annui, dal 2027 al 2037, per Emilia-Romagna, Toscana, Marche. Ora attesa per l'iter di conversione del Decreto, nell'auspicio di un testo condiviso “al di fuori – dice - del terreno dello scontro politico". "L'auspicio è che, a differenza degli altri interventi legislativi che ci sono stati negli anni scorsi, si possa veramente fare un lavoro sul testo per poter ascoltare i comitati, per poter ascoltare il mondo dell'impresa, gli enti locali e andare ad apportare quelle modifiche, quelle correzioni, quelle particolarità che saranno necessarie. Speriamo che si sappia in quale delle due Camere andrà il decreto e poi il commissario Curcio verrà qui in Emilia Romagna. A breve, incontreremo i comitati degli alluvionati, tecnici, associazioni d'impresa, il Patto per il lavoro, il Patto per il clima, con l'idea di poter migliorare questo strumento e finalmente risolvere tutte le criticità che abbiamo denunciato".

Nel video, l'intervista al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale