POLITICO ITALIA Decreto Ricostruzione, via libera definitivo della Camera per gli interventi post calamità L'opposizione: "Risorse poche, propaganda tanta"; la maggioranza: "I governi precedenti hanno dato ancor meno"

Ok definitivo con 153 voti a favore, 94 contrari e 4 astenuti al provvedimento che introduce norme urgenti per la ricostruzione post-calamità, in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali come “Milano Cortina 2026”. Nel testo sono confluite anche le misure previste dal decreto sui Campi Flegrei, colpiti dal bradisisma. “Nessuna risorsa, solo propaganda”, attacca la deputata emiliano romagnola del Partito Democratico Ouidad Bakkali, cui risponde il deputato marchigiano di Fratelli d'Italia Stefano Benvenuti Gostoli. La Camera voterà la nomina dei componenti del CdA della Rai nella prima settimana di ripresa dei lavori d'Aula, dal 10 settembre. I dipendenti della tv pubblica hanno proclamato uno sciopero nazionale il 23 settembre. Tra le motivazioni: piano industriale e prospettive aziendali; incertezza sul sostentamento economico dell'azienda. L'intesa in maggioranza per il rinnovo dei vertici Rai non è ancora stata trovata.

Nel video gli interventi alla Camera di Ouidad Bakkali, deputata Partito Democratico, e di Stefano Benvenuti Gostoli, deputato Fratelli d'Italia

