Decreto Rilancio ed emergenza Covid: emendamento pro-frontalieri sostenuto da Emma Petitti

I deputati del Pd Chiara Braga, Enrico Borghi e Debora Serracchiani hanno presentato un emendamento al Decreto Rilancio del Governo italiano a tutela di quei frontalieri che non risultano già coperti da protezione sanitaria ed economica nei paesi in cui lavorano, affidando all'Inps l'erogazione delle misure necessarie. La Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna Emma Petitti si impegna a sollecitare l'accoglimento totale dell'emendamento. Ricordando i circa 6.000 italiani, in gran parte riminesi, che lavorano a San Marino ha inoltre auspicato la ripresa del percorso per l'istituzione di un osservatorio sui frontalieri.

