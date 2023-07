POLITICA ITALIA Decreto Romagna torna in Commissione, l'opposizione: "Forzatura inaccettabile" La maggioranza prima vota l'emendamento Pd che prevede quali sub-commissari i tre presidenti delle Regioni alluvionate, poi ci ripensa

Sembravano tutti d'accordo, il relatore di maggioranza Mauro Rotelli, Fratelli d'Italia, aveva elogiato il clima collaborativo in commissione Ambiente, ma ieri sera alla Camera, al termine della discussione generale, il governo ha sollevato un problema di copertura su una norma del decreto alluvione, che era stata inserita con un emendamento del Partito Democratico, e che prevede le figure di sub-commissari nella struttura gestita dal generale Figliuolo, ossia i tre presidenti delle Regioni colpite dalle alluvioni di maggio. L'emendamento era stato votato anche dalla maggioranza col parere favorevole del governo, che però pare averci ripensato e lo ha bloccato in aula: il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha chiesto infatti una sospensione per “verifiche tecniche” e, al termine, il deputato Rotelli ha annunciato il ritorno del testo in commissione Ambiente. Contrario il Pd, che teme venga cambiato il testo dell'emendamento. Ancor più dura la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga: “Stiamo assistendo ad una forzatura inaccettabile – dice – il governo pretende di cancellare un nostro emendamento su cui aveva dato poche ore prima parere favorevole e che è stato approvato all'unanimità sul ruolo dei sub-commissari presidenti di Regione e dei comitati istituzionali dei sindaci, nascondendosi dietro un improvviso cambio di parere della Ragioneria dello Stato”.

Nel video l'intervento alla Camera di Stefano Vaccari, deputato Partito Democratico

