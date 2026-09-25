Decreto scuola, via libera del Cdm: tetto del 30% agli studenti non italofoni e corsi di italiano per i genitori

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto scuola, che riunisce una serie di interventi sull’integrazione degli studenti stranieri, l’apprendimento dell’italiano, le regole di accesso alle lezioni e il sostegno economico alle famiglie.

Tetto del 30% per gli studenti non italofoni

La misura principale riguarda la composizione delle classi. Dall’anno scolastico 2027/2028, nelle classi prime della scuola primaria, media e superiore, la presenza di studenti non italofoni provenienti dall’estero non potrà superare il 30%. Il criterio indicato non è quindi semplicemente la cittadinanza, ma la conoscenza della lingua italiana. Sono previste esclusioni dal conteggio per gli alunni che abbiano già frequentato per un periodo sufficiente il sistema scolastico italiano, oltre a deroghe quando non sia possibile individuare un altro istituto di prossimità, nel rispetto del diritto allo studio e delle esigenze familiari.

Per gli istituti nei quali non sarà possibile rispettare il limite sono previsti fondi per il potenziamento dell’italiano: 3,4 milioni di euro nel 2027 e 14,1 milioni annui dal 2028.

Volto coperto vietato a scuola

Il decreto introduce inoltre il divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. La disposizione comprende quindi anche burqa e niqab. Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative da 200 a 1.000 euro; se a violare la norma è un minore, la multa ricade sul genitore.

Corsi di italiano anche per i genitori

Un altro capitolo riguarda le famiglie degli alunni con gravi difficoltà di inserimento scolastico legate alle barriere linguistiche. La scuola potrà segnalarne la situazione ai servizi sociali, che potranno prevedere corsi gratuiti di italiano presso i Cpia. Per i genitori che non rispettano il percorso indicato sono previste multe da 200 a 1.000 euro. Nell’ultima versione del provvedimento non compare invece l’allontanamento dei minori dalla famiglia, ipotesi presente in una precedente bozza circolata prima del Consiglio dei ministri.

Latino, licei e aiuti alle famiglie

Tra le altre novità c’è un’ora facoltativa di latino dalla seconda media, a partire dal 2027/2028. Il provvedimento interviene anche sulla denominazione degli istituti tecnici e professionali, che entreranno nella categoria dei licei.

Aumentano inoltre gli aiuti per i libri di testo: 21 milioni di euro aggiuntivi nel 2026 e soglia di reddito per l’accesso al contributo innalzata da 30mila a 40mila euro. Altri 70 milioni sono destinati alle attività di orientamento, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, mentre il fondo permanente contro il cyberbullismo viene incrementato di 4 milioni.

"Scuola che integra senza rinunciare alle regole"

"Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola. Strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire - aggiunge -: una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto".







