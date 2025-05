Decreto sicurezza, dopo gli scontri sabato una nuova manifestazione di protesta

L'attenzione politica è ancora focalizzata sul decreto sicurezza, contro il quale si sono espressi tre ex presidenti di corte costituzionale e gli avvocati, e che il 31 maggio richiamerà a Roma nuove iniziative di protesta, dopo quelle di martedì che hanno anche provocato scontri. Intanto in Aula è stata posta la fiducia sul decreto, la numero 89 in tre anni, e le opposizioni protestano anche perché il decreto è rimasto fermo mesi, dicono, ed ora improvvisamente sembra divenuto urgentissimo. Secondo il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro il decreto non “restringe spazi di libertà come dice la sinistra, ma spazi di criminalità, dall'occupazione abusiva di case, al blocco dei treni alla distruzione di istituti penitenziari, oltre che all'aggressione delle forze dell'ordine”. La presidente del Consiglio Meloni, intervenuta all'assemblea di Confindustria a Bologna, insieme alla presidente del Parlamento europeo Metsola, ha risposto al presidente Orsini che ha lanciato l'allarme sul “dramma del costo dell'energia” per le imprese, che mettere soldi pubblici per il caro-energia non è la soluzione, invitando poi gli industriali a “pensare in grande”.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Roberto Giachetti, deputato Italia Viva, e di Davide Bellomo, deputato Forza Italia