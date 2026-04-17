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Decreto sicurezza, Gasparri (FI): "Chi vota no è a favore dei devastatori"

Opposizioni cartelli alla mano "Con governo Meloni zero sicurezza", per Boccia (Pd): "E' solo propaganda"

di Francesca Biliotti
17 apr 2026

Il decreto sicurezza passa in Senato e corre alla Camera, dove deve essere convertito in legge entro il 25 aprile, pena la sua decadenza. Dopo la digressione di Matteo Renzi, si torna nel merito, tra le novità del decreto anche un fermo preventivo di 12 ore per persone ritenute pericolose in vista di un corteo, ma anche il cosiddetto “scudo” per gli agenti. Dopo l'approvazione, opposizioni cartelli alla mano “Con governo Meloni zero sicurezza”. 

Nel video gli interventi in Aula dei senatori Matteo Renzi, Italia Viva; Maurizio Gasparri, Forza Italia; Alberto Balboni, Fratelli d'Italia, e l'intervista a Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico




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