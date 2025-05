Decreto sicurezza, Gnassi (Pd): "Le città turistiche attendono ancora i rinforzi di polizia promessi"

Fuori Montecitorio i rappresentanti del cosiddetto “campo largo”, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, hanno annunciato la manifestazione del 7 giugno prossimo, per denunciare gli attacchi a Gaza e quelli che definiscono i crimini del governo israeliano, dentro l'Aula l'opposizione parla da sola del decreto sicurezza: nessuno della maggioranza è intervenuto nella mattinata e nel pomeriggio nel corso delle dichiarazioni di voto, che sono andate avanti tutta la notte. Il deputato del Partito Democratico Claudio Mancini ha voluto utilizzare il tempo a sua disposizione restando in piedi e in silenzio: “Riprendo le argomentazioni del governo in questo dibattito”, ha spiegato. Altri hanno contestato nel merito, come l'ex sindaco di Rimini Gnassi. Il Senato intanto, che riceverà il decreto sicurezza per l'ok definitivo, ha approvato un provvedimento che inasprisce le pene per i reati contro gli animali. Infine si profila una dichiarazione di fallimento per un'altra delle società del gruppo bio-food un tempo guidate dalla ministra del Turismo Santanchè.

Nel video gli interventi alla Camera di Andrea Gnassi, deputato Partito Democratico, e di Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra