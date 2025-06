POLITICA ITALIA Decreto sicurezza, le opposizioni occupano l'emiciclo del Senato: ma ora è legge Scatenato il senatore emiliano romagnolo di Fratelli d'Italia Balboni: si prende due censure dalla presidente del Senato Rossomando

Com'era prevedibile c'è stata bagarre in Senato all'approvazione del decreto sicurezza, passato con l'ennesimo voto di fiducia e che ora è divenuto legge con 109 sì e 69 no. Le proteste erano per le tagliole e le forzature, culminate con le opposizioni sedute a terra nell'emiciclo, a braccia alzate, per richiamare uno degli aspetti più criticati del decreto, le pene contro la resistenza passiva. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato un precedente e li ha lasciati fare, per un po'. Poi le grida “vergogna, vergogna” e la richiesta di una riunione dei capigruppo ha indotto La Russa a sospendere la seduta. Nella seduta di ieri sera grandi polemiche per le parole del senatore Berrino, Fratelli d'Italia, per il quale “le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo”, ma nella seduta odierna un altro senatore di Fratelli d'Italia si è scatenato, l'emiliano romagnolo Alberto Balboni, che si è preso due censure dalla presidente Anna Rossomando. Soddisfatta dell'approvazione la presidente Giorgia Meloni, per la quale “il governo continua a difendere legalità e sicurezza”, e anche il ministro dell'Interno Piantedosi parla di provvedimento strategico, mentre l'opposizione ritiene che siano venute meno libertà fondamentali. “Giorgia Meloni – dice Riccardo Magi, Più Europa – trasforma l'Italia in un regime illiberale di stampo orbaniano”.

Nel video l'intervista a Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle, e gli interventi di Alberto Balboni, senatore Fratelli d'Italia, e di Stefano Patuanelli, senatore Movimento 5 Stelle

