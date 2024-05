POLITICA ITALIA Decreto Superbonus, è scontro tra Forza Italia e il ministro dell'Economia Il provvedimento atteso nell'Aula del Senato mercoledì, ma per gli azzurri è irricevibile

A Forza Italia non sono piaciute le ultime novità contenute nell'emendamento al decreto Superbonus, che mercoledì è atteso nell'Aula del Senato. In particolare, al ministro dell'Economia Giorgetti Forza Italia contesta la retroattività che cambia già dall'inizio del 2024 la detrazione in 10 anni anziché in 4.

“Le norme retroattive – spiega Raffaele Nevi, portavoce azzurro – incidono sulla credibilità dello Stato di attrarre investimenti. E – aggiunge poi – non possiamo venire a conoscenza di provvedimenti così impattanti dai giornali”. Merito e metodo dunque, che dovranno essere chiariti in maggioranza.

Un altro deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, parla di “follia gestita male” per quanto riguarda il superbonus, e rilancia sulla sugar tax, impegnandosi ad azzerarla e rimandarla ancora. Il congresso nazionale dei magistrati, a Palermo, cui ha preso parte anche il presidente della Repubblica Mattarella, si è concluso con la mozione finale approvata per acclamazione, che è un segnale netto inviato al Guardasigilli Carlo Nordio: “Non si tratta su una riforma cattiva”, dice il presidente Santalucia: per le toghe dunque è no alla separazione delle carriere e alla revisione del Consiglio superiore della magistratura, e lanciano una campagna di “mobilitazione culturale e comunicativa”.

