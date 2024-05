POLITICA ITALIA Decreto Superbonus, il Senato vota la fiducia nonostante i mal di pancia Romeo (Lega) su Forza Italia: "Immaginatevi se solo la metà di quanto accaduto l'avessimo fatto noi, quante ne avrebbero dette"

Approvato in Senato il decreto Superbonus, con 101 sì e 64 no, ed ora passa alla Camera, dove deve essere approvato entro il 28 maggio. Qualche crepa si è verificata, specie in commissione Finanze dove la Lega ha denunciato che il gruppo di Forza Italia non solo si è astenuto sull'emendamento del governo ma ha anche votato con l'opposizione. Nonostante le perplessità degli azzurri comunque, la fiducia al governo non è venuta meno. Subito dopo la fiducia hanno parlato sia il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, sia il capogruppo dei senatori della Lega Massimiliano Romeo, che qualche sassolino dalla scarpa invece ha voluto toglierselo.

Nel video le interviste a Luca Ciriani, ministro per i Rapporti col Parlamento; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega

