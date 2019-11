Degrado alla stazione di Rimini, Sadegholvaad: “Situazione che non si può nascondere”

“Il problema c'è e non si può nascondere: l'area della stazione, così come accade spesso in tutte le grandi città, è vulnerabile”. L'allarme illegalità e degrado è lanciato direttamente dall'assessore alla Polizia municipale del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che analizza la crescita di segnalazioni al sindaco e alla polizia locale. Nonostante gli interventi quotidiani delle forze dell'ordine, il “contesto contribuisce a creare un clima di insicurezza tra residenti e pendolari che si servono della stazione, soprattutto in orari serali”.

Come descrive il Corriere Romagna, il percorso di riqualificazione urbana potrebbe non bastare. L'assessore infatti spiega che ci sarà un “impegno ulteriore” per adottare una nuova strategia da condividere al tavolo della Prefettura. Le segnalazioni pervenute dai cittadini – promette – saranno portate all'attenzione del prossimo “Comitato ordine pubblico”.