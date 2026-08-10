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Delfini a pochi metri dalla costa nel Ravennate: salti e acrobazie davanti ai turisti [VIDEO]

Lo spettacolo nelle acque di Casalborsetti, nel Ravennate. Le immagini riprese da Nora Schafer e condivise da Meteo-PedemontanaForlivese.

10 ago 2026
Il video dalla pagina Meteo-PedemontanaForlivese.
Il video dalla pagina Meteo-PedemontanaForlivese.

Un branco di delfini a poca distanza dalla costa, tra salti, tuffi e giochi sulle onde, sotto gli occhi stupiti dei turisti. È lo spettacolo andato in scena nelle acque di Casalborsetti, località del Ravennate, dove alcuni esemplari sono comparsi sul pelo dell'acqua regalando per diversi istanti una scena insolita a chi si trovava sul litorale.

Le acrobazie dei delfini sono state riprese da Nora Schafer, che ha immortalato gli animali mentre saltavano fuori dall'acqua e si muovevano tra le onde. Le immagini, girate mercoledì 5 agosto, sono state poi pubblicate sui social dalla pagina Meteo-PedemontanaForlivese.




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