GIORNATE MONDIALI DELL’AMBIENTE Delfini in Adriatico: nove avvistamenti sulla costa da aprile a ottobre 2024 Progetto che vede coinvolti Acquario di Cattolica e Oltremare 2.0 del gruppo Costa Edutainment, con il supporto del Marina di Cattolica, e coordinato da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova

Nove avvistamenti per un totale di 28 tursiopi fotoidentificati individualmente nell'arco di sette mesi, tra aprile e ottobre 2024. L’unità di ricerca romagnola “Delfini Metropolitani Adriatico” presenta all'Acquario di Cattolica i risultati del primo anno di ricerca in mare sotto la guida di Acquario di Genova. Tutti esemplari ripresi a distanza di circa 8-10 miglia dalla costa nel corso di 15 uscite in mare, con due imbarcazioni messe a disposizione da Marina di Cattolica, monitorando un'area compresa nel raggio di 25 miglia nautiche dalla Regina dell'Adriatico, tra Cervia e Senigallia. "Le uscite che abbiamo fatto - spiega Stefano Furlati, biologo e responsabile del Dipartimento Didattico Scientifico Polo Adriatico di Costa Edutainment - per il momento indicano che quando sono associati ai pescherecci i delfini li osserviamo a una certa distanza dalla costa più o meno fra le 8 e le 10 miglia. Questo è sicuramente un fatto interessante, un fatto che merita un approfondimento probabilmente andando a interagire maggiormente anche con la categoria di chi pesca in mare, quindi con l'associazione dei pescatori perché di fatto alla contemporanea presenza di altre imbarcazioni molto più sotto costa quindi attorno alle 6 miglia normalmente non corrisponde invece l'associazione con i cetacei".

Fotocamere alla mano, mappata dai ricercatori la presenza di delfini e altri cetacei, per riconoscerli, tracciarne gli spostamenti, e poi caricare i dati sulla piattaforma Intercet, condivisa da oltre 50 istituti di ricerca mediterranei, per una analisi aggregata. "Sappiamo che sono attivi i gruppi di ricerca sui cetacei in Serbia, in Croazia e in Montenegro - aggiunge Furlati - e quando avremo una massa critica di dati più importante provvederemo anche a mesciare i dati con loro per capire appunto se gli esemplari che foto identifichiamo e riconosciamo nelle acque vicino a noi sono gli stessi che vedono anche loro, quindi se c'è una dinamica di spostamento o invece se sono delfini completamente diversi".

Il progetto è già ripartito anche quest'anno e – curiosità – si è potuto osservare che un delfino soprannominato ‘Pinnabianca’ era già stato fotoidentificato nel 2024, facendo pensare proprio che abbia eletto questo fazzoletto di mare come sua residenza prediletta. Altra novità: focus 2025 sulla comunicazione acustica, oggetto anche di una tesi di laurea per capire “se esistono differenze con i “linguaggi” di altri gruppi di tursiopi" in altri mari italiani.

"E' importante anche conoscere i numeri, - afferma Alessandro Uguccioni, Assessore all’Ambiente del Comune di Cattolica - i dati per poterli monitorare nel tempo visto i cambiamenti climatici, i cambiamenti delle condizioni globali e quindi sicuramente siamo fieri di ospitare questo progetto a Cattolica". "Noi ringraziamo appunto il gruppo Costa - dice Alessandro Pesaresi, Presidente delle delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna infine perché si inserisce nel Festival dei Valori dell'Industria e quindi è una sorta di porta aperte del mondo di confine industrie che fa conoscere al mondo esterno quelli che sono i valori dell'impresa".



Nel video le interviste a Stefano Furlati, biologo e responsabile del Dipartimento Didattico Scientifico Polo Adriatico di Costa Edutainment; Alessandro Uguccioni, Assessore all’Ambiente del Comune di Cattolica; Alessandro Pesaresi, Presidente delle delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna.

