“Delfini Metropolitani Adriatico”: avvistati nove esemplari sulla costa romagnola. Con una sorpresa

Si vedono apparire di buon mattino con la loro “danza acquatica” che meraviglia ed emoziona. Ad avvistarli il team Costa Edutainment in Romagna che si occupa del progetto “Delfini Metropolitani Adriatico”, usciti in gommone grazie al supporto del Marina di Cattolica. Dotati di fotocamere con teleobiettivo e GPS, i ricercatori mappano la presenza di tursiopi e altri cetacei usando la foto-identificazione, per riconoscere i singoli esemplari e tracciare i loro spostamenti, caricando poi i risultati sulla piattaforma Intercet.

E si rivede una vecchia conoscenza: Senzapinna. "Ne abbiamo incontrati ben nove - fa sapere Stefano Furlati, Responsabile Didattico-Scientifico Costa Edutainment Romagna - e fra questi nove una pinna nota potremmo dire, un gioco di parole perché si chiama "Senzapinna" proprio perché probabilmente in passato o per un evento traumatico legato a una collisione con un'imbarcazione o chissà magari con una rete, ha perso la maggior parte della pinna dorsale. È un tursiope probabilmente maschio di grandi dimensioni che nonostante questa apparente e vistosa menomazione se la passa piuttosto bene tant'è che non è la prima volta che lo incontriamo e l'abbiamo già fotografato più volte sia verso sud quindi al largo di Pesaro ma come oggi anche nelle coste adiacenti a Cesenatico per cui una lieta sorpresa che ci dimostra quindi che l'Adriatico che che se ne dica è un mare in ottima salute sia per chi lo vive per studio sia per chi lo vive per vacanza o per diporto".

Raddoppiati gli avvistamenti di delfini e ancora più vicini alla costa, rispetto a giugno. "Il progetto ProMed - aggiunge Furalati - è un progetto transmediterraneo che ha lo scopo di mettere a sistema dati sui cetacei avvistati, foto identificati e quando possibile anche con campionamento di dati acustici. Tutti i gruppi che stanno studiando i cetacei del Mediterraneo vanno a mettere insieme questi dati proprio per cercare di creare una mappatura globale del Mare Nostrum e per poter capire anche in previsione dei cambiamenti climatici se questa mappatura poi nell'arco del tempo cambierà".