“Delfini Metropolitani”, monitorata una popolazione stabile nell'Adriatico

E' partita dal porto di Cattolica la terza stagione di “Delfini Metropolitani Adriatico”, il progetto di monitoraggio dei cetacei promosso nell’ambito del programma PROMED e condotto dai biologi dell’Acquario di Cattolica e di Oltremare 2.0. I risultati raccolti nel biennio 2024-2025 confermano la presenza stabile di una popolazione residente di tursiopi nell’Adriatico centro-settentrionale. In 42 uscite di monitoraggio, per quasi 1.900 chilometri percorsi, sono stati registrati 40 avvistamenti e foto-identificati 59 esemplari, con 12 individui osservati in entrambe le stagioni di ricerca. Tra Cervia e Senigallia, 8-10 miglia dalla costa: si muovo spesso in gruppo di circa otto individui. L’80% degli avvistamenti è avvenuto in prossimità dei pescherecci a strascico, evidenziando una forte relazione tra i delfini e le attività di pesca.

“31 su 40 degli avvistamenti che abbiamo effettivamente realizzato in queste due stagioni – spiega Stefano Furlati, Coordinatore di “Delfini Metropolitani Adriatico” - sono in effetti avvenuti in associazione a pescherecci a strascico di una tipologia particolare, cioè quelli che hanno il sacco per il pesce azzurro, quindi un sacco che non è legato alla cattura di prede sul fondale, ma che rimane esteso a mezz'acqua. Abbiamo visto spesso la presenza di piccoli e questo è un buon segnale perché ci dice che probabilmente sono nati da queste parti, Ma aspettiamo conferme su questo gruppo alla fine del 2026, quando il progetto più grande a cui noi mandiamo i dati, che è Promed, prevede il confronto dei dati adriatici con quelli raccolti dai gruppi di studio che sono sul lato orientale del nostro bacino, quindi Serbia, Croazia e Montenegro, e questo sicuramente ci darà qualche risposta in più”.

Tra le novità scientifiche del progetto figura lo studio dei cosiddetti “fischi firma”, i segnali acustici individuali utilizzati dai tursiopi per riconoscersi. L’obiettivo è verificare l’esistenza di possibili “dialetti” tra le popolazioni dell’Adriatico e quelle del Mar Ligure. “Oggi siamo usciti – prosegue Furlati - abbiamo realizzato uno splendido avvistamento. E' mancata la nostra mascotte senza pinna, che starà mangiando da qualche altra parte, ma possiamo dirci molto soddisfatti perché abbiamo visto un gran numero di esemplari, raccolto tantissimi suoni. Abbiamo visto la presenza anche odierna di tanti piccoli e conferma dei risultati che abbiamo già visto nelle due stagioni di monitoraggio precedenti”.

Resta attiva anche la partecipazione delle comunità, con la chiamata a diportisti, pescatori e turisti a segnalare avvistamenti, inviando fotografie e informazioni tramite il numero WhatsApp dedicato (+39 379 153 8203), contribuendo così al monitoraggio della specie.

Il progetto Promed è coordinato da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova ETS, sostenuto da Marina di Cattolica, che fornisce supporto in termini di skipper e imbarcazioni.