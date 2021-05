CARABINIERI Delinquenza giovanile a Riccione: arrestati due diciottenni

Delinquenza giovanile a Riccione: arrestati due diciottenni.

Intensa l'attività di vigilanza dei Carabinieri di Riccione per vigilare sulla delinquenza giovanile nelle principali vie della Perla e sulle spiagge. In particolare, intorno alle 3:30, gli uomini dell'Arma hanno sorpreso due giovanissimi turisti bolognesi, da poco maggiorenni, che stavano tentando di rubare due biciclette nel giardino di un'abitazione. Il proprietario si è svegliato e si è avventato contro i ladri, tentando di fermarli. Ne è nata una colluttazione, mentre gli uomini del 112 si sono recati sul posto a sirene spiegate.

[Banner_Google_ADS]



I due malviventi hanno procurato lievi lesioni al riccionese, guaribili in 5 giorni, e si sono dati alla fuga. I Carabinieri sono riusciti a rintracciarli entrambi e, in una perquisizione ad uno dei due, hanno rinvenuto anche numerosa refurtiva, provento di altri colpi messi a segno nella notte. I due ragazzi sono quindi stati dichiarati in arresto per tentata rapina in concorso e condotti al carcere di Rimini, dove rimarranno fino alla convalida del provvedimento restrittivo adottato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: