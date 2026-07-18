Delitto di Mulazzano, Bonifazi: "Ricordo la lite, non l'omicidio"

"Ho avuto come un blackout. Non ricordo nulla, o quasi": con queste parole Mario Bonifazi, 71 anni, accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex moglie Tania Sperindio, ha risposto ieri davanti al gip nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, durata circa un'ora. Bonifazi, assistito dagli avvocati Federico Vici e Paolo Gasperoni, ha dichiarato di ricordare le tensioni legate alla divisione dei beni e alla vendita della casa di via Agello a Mulazzano, ma non l'aggressione in sé.

Secondo quanto emerso e riportato dai giornali locali, il nodo patrimoniale sarebbe stato il principale motivo di contrasto tra i due ex coniugi: lei voleva vendere l'immobile per chiudere ogni rapporto economico, lui sarebbe stato contrario o comunque poco disponibile a lasciare la casa. La lite sarebbe esplosa dopo il sopralluogo di un geometra incaricato di avviare la procedura di vendita. In casa, al momento dell'aggressione, c'era anche uno dei figli della coppia, 27 anni, che però non si sarebbe accorto di nulla.

"Il mio assistito ha risposto alle domande del giudice nel modo più preciso possibile — ha spiegato l'avvocato Gasperoni al Resto del Carlino —. Era naturalmente ancora sconvolto e questo ha reso difficile affrontare alcuni passaggi, ma ha cercato di chiarire tutto quello che ricordava."

Sul piano giuridico, la difesa contesta la qualificazione di femminicidio: secondo i legali, non emergerebbero motivazioni riconducibili a gelosia, possesso o controllo della donna, ma un contesto esclusivamente patrimoniale. Una valutazione che dovrà essere verificata nel prosieguo dell'inchiesta. Intanto Bonifazi resta in carcere.







