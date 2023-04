RAVENNATE Deltaplano precipitato, oggi l'autopsia sui due a bordo

Deltaplano precipitato, oggi l'autopsia sui due a bordo.

Verrà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sui due uomini morti in seguito allo schianto avvenuto mercoledì sera a Filetto, nel Ravennate, del deltaplano a motore sul quale volavano. Si tratta del 69enne Bernardino Panzacchi, istruttore di volo di Pianoro di Bologna; e del 30enne Fatjon Garxenaj, suo allievo, albanese d'origine ma residente a Riolo Terme e operaio in una ditta di Castel Bolognese, sempre nel Ravennate.

Il Pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio colposo e disastro aviatorio in attesa di affidare una consulenza tecnica sul relitto del velivolo posto sotto sequestro e trasferito in un magazzino. Il deltaplano era decollato verso le 18 dal campo volo di Villafranca di Forlì per precipitare un'ora dopo appena oltre il confine provinciale. I testimoni finora reperiti - un paio di contadini impegnati su quei campi di fagiolini - secondo i quotidiani locali hanno riferito di una caduta repentina con traiettoria a candela. Non è chiaro perché non sia stato azionato il paracadute in dotazione al velivolo.

