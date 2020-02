LODI Deraglia treno alta velocità: due morti, si cercano le cause Vittime i due macchinisti

Incidente sulla linea alta velocità nei pressi della stazione di Livraga, in provincia di Lodi. Il treno 9595 Milano-Salerno, con a bordo 28 passeggeri oltre al personale di Trenitalia, è deragliato. Morti i due macchinisti, 31 i feriti, due dei quali trasportati in ospedale in codice giallo. Il più grave ha una gamba fratturata.

Secondo una prima ricostruzione, la motrice sarebbe uscita dai binari finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa fino a quando la seconda carrozza si è ribaltata. In quel momento il treno andava alla sua massima velocità, circa 290 chilometri all'ora. Nella zona erano in corso dei lavori di manutenzione della linea e lo sviamento del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove nelle ultime ore sarebbe stato sostituito un deviatoio.

"Credevo di essere morto", racconta un ferito. Per il prefetto di Lodi "poteva essere una carneficina". Protestano i sindacati, domani sciopero di 2 ore di tutto il personale ferroviario.

