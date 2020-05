Derubano un ragazzo e aggrediscono la polizia: due denunciati a Rimini

Furto nel pomeriggio di ieri fuori da un supermercato di Rimini. Due giovani hanno rubato lo zainetto lasciato momentaneamente a terra da un ragazzo e sono scappati in bicicletta. Prontamente allertate le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare i due, una ventenne e un trentenne già noti alle forze dell'ordine per reati simili, e a denunciarli per furto aggravato. Per il giovane che aveva aggredito con calci e pugni gli agenti è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.