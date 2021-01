ANTITERRORISMO Destra radicale di matrice suprematista, perquisizioni a Bologna e Forlì-Cesena Arrestato un 22enne di Savona, accusato di aver costituito un’associazione con finalità di terrorismo

Era pronto a fare il "salto" e a commettere un attacco il giovane di Savona arrestato dalla Digos. Tra gli obiettivi che lui stesso dichiarava sul web o in chat c'era il compimento di azioni terroristiche di matrice suprematista come quelle realizzate nel 2011 e nel 2019 rispettivamente a Utoya (Norvegia) e Christchurch (Nuova Zelanda). Nelle conversazioni, gli investigatori hanno trovato vere e proprie istigazioni a commettere gesti estremi anche sacrificando la propria vita, incoraggiando lo "school shooting", i massacri nelle scuole. Al centro dall'operazione antiterrorismo condotta dalla Polizia di Stato in ambienti della destra radicale contigui al terrorismo di matrice suprematista. Sono in corso anche 12 perquisizioni nei confronti di persone vicine al 22enne nelle città di Genova, Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});













I più letti della settimana: