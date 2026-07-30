Detenzione domiciliare per tossicodipendenti, Spinelli (FdI): "Un passo avanti per dignità e recupero"

La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli commenta con favore l’approvazione definitiva del disegno di legge che introduce una forma particolare di detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento, approvato dalla Camera con 153 voti favorevoli, 42 contrari e 82 astensioni, consente l’accesso alla misura alternativa per pene, anche residue, non superiori a otto anni, a condizione che il condannato aderisca a un programma terapeutico socio-riabilitativo.

"Un impegno concreto verso la rieducazione di chi ha smarrito la strada ma ha voglia di uscire dal tunnel. Don Oreste Benzi diceva ‘l’uomo non è il suo errore’. Un passo avanti nel rispetto della dignità dell’essere umano", afferma Spinelli.

Secondo la senatrice, la legge punta a favorire il recupero delle persone più fragili e, allo stesso tempo, a ridurre il sovraffollamento penitenziario. "Con questo provvedimento il Governo ha obiettivi chiari, ridare dignità ai tanti soprattutto giovani che in momenti di fragilità possono smarrire la strada e ridurre la presenza di persone in carceri sovraffollati".

Spinelli richiama anche l’esperienza delle comunità di recupero presenti sul territorio, tra cui San Patrignano e la Papa Giovanni XXIII, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori. "Sono fiera di questo traguardo perché restituisce dignità e valore a tutti gli operatori che svolgono il proprio lavoro nelle strutture".

Infine, il ringraziamento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni "per aver sostenuto con determinazione un provvedimento che mette al centro la persona, il recupero e la sicurezza".







