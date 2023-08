CRONACA Devastata la sede della Protezione civile a Rimini È stata vandalizzata per la quinta volta in un anno

La sede della Protezione civile di via Marecchiese a Rimini è stata vandalizzata per la quinta volta nell'ultimo anno. Nella notte tra venerdì e sabato, come riporta la stampa locale, attorno alle 3:30, uno sconosciuto è entrato negli uffici in cerca di qualcosa da rubare, non trovando molto ha messo tutto a soqquadro. A segnalare l'accaduto era stato Mario Erbetta, commissario cittadino di Forza Italia. "Le immagini non lasciano dubbi sulla violenza distruttiva di questo balordo: porta distrutta e stanze messe tutte sottosopra. Questo però non è stato un caso isolato perché dall'inizio dell'anno la sede della protezione civile è stata "visitata" da questi delinquenti cinque volte". L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Rimini ha fatto sapere di aver presentato denuncia.

