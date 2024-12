Deve scontare 3 anni e 8 mesi di carcere, arrestato nel Cesenate

I Carabinieri di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, hanno arrestato un 43enne italiano, in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo per cumulo pene, emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Bologna, con un residuo pena di di anni 3 mesi 8 e giorni 29 di reclusione.

L'uomo, condannato per diversi reati contro il patrimonio, in particolare ricettazione, rapina e furto aggravato, commessi in numerose località dell'Abruzzo e delle Marche negli anni dal 2013 al 2020, è stato rintracciato dai Carabinieri in una struttura del territorio e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento detentivo, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena.