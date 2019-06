Di chi si fidano gli italiani? Salgono Chiesa cattolica e forze dell'ordine

Gli italiani sono preoccupati per la situazione economica e per il futuro. Questo, in estrema sintesi, è quanto rileva l'indagine mensile Istat. "La flessione della fiducia dei consumatori rispetto al mese precedente si caratterizza per un marcato peggioramento delle opinioni sulla situazione economica del Paese e sulle prospettive della disoccupazione", spiega l'Istituto.

Si registra anche una dinamica negativa per il clima di fiducia delle imprese. "Si osserva un miglioramento solo per il settore del commercio al dettaglio, mentre cala in modo particolarmente marcato la fiducia nel settore delle costruzioni e torna a scendere anche la fiducia del settore manifatturiero", dettaglia l'Istat.

Allora di chi si fidano gli italiani? Secondo un'indagine dell'Istituto Piepoli – che ha analizzato un campione di 1.200 individui maggiorenni - c'è un gradimento crescente nei confronti delle Forze dell'ordine e della Chiesa cattolica che segnano, rispettivamente, un incremento del 2 e del 3% rispetto alla medesima analisi dello scorso dicembre. A seguire la magistratura, che però cala dell'1%. Crescono anche Banca d'Italia, Parlamento europeo e sindacati. Perde consenso invece il parlamento italiano.