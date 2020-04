INTERVISTA Di Maio ad Al Jazeera: “Ad Oms chiesta chiarezza su origine coronavirus”

“Possiamo ripartire, ma bisogna farlo con molta attenzione. Non possiamo correre il rischio di farlo troppo velocemente per dover poi tornare in lockdown”. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista ad Al Jazeera. E ancora: "L'Italia in questa crisi ha sempre garantito la massima trasparenza. E la stessa trasparenza la esigiamo da tutti i Paesi. Abbiamo chiesto all'Oms, all'Onu di fare la massima chiarezza sull'origine di questo virus". "Il nostro obiettivo ora – ha aggiunto - è sconfiggere definitivamente il coronavirus, tutti i processi internazionali per capirne l'origine saranno i benvenuti".





