Di Maio annuncia ai ministri le dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi pomeriggio annuncerà le sue dimissioni da capo politico del Movimento. Di Maio, da quanto comunica l'Ansa, avrebbe anticipato la sua decisione questa mattina nella riunione con i ministri del Movimento. L'annuncio arriverà in occasione della presentazione dei facilitatori regionali, al Tempio di Adriano. Cresce, in queste ore, l'ipotesi di affidare la reggenza del M5S a Vito Crimi, in vista degli Stati generali previsti nella metà di marzo.

"Di Maio è stato tirato per la giacchetta, dunque aspettiamo che assuma lui un'iniziativa" aveva detto in mattinata il premier Giuseppe Conte. "Se fosse una sua decisione la rispetterò" anche se "mi dispiacerà sul piano personale", ha spiegato.