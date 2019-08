Di Maio consegna documento di 20 punti "Se entreranno nel programma di governo si potrà partire altrimenti meglio il voto"

Di Maio alza la posta per il governo dopo il colloquio con Conte. 'Se entreranno i punti M5s nel programma di governo si parte, altrimenti meglio il voto', ha detto dopo aver consegnato al premier incaricato una lista di 20 punti. Ma non la modifica dei decreti-Salvini sulla sicurezza secondo le osservazioni del Quirinale. 'Non rinneghiamo questi 14 mesi di governo', afferma Di Maio. E' scontro con tutto il Pd che respinge l'aut-aut. 'Dica se ha cambiato idea', attacca Orlando. Per Delrio 'una posizione 'inaccettabile'. Boschi: 'Minacce irricevibili'. Un irrigidimento che arriva mentre non è stata risolta la questione dei vicepremier, un ruolo rivendicato dal M5s per il suo leader. 'Un discorso duro? Non l'ho sentito proprio', prende tempo Conte al termine delle consultazioni. Allarme sui mercati. lo spread risale vicino a 180 punti, la Borsa azzera i guadagni.