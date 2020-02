Di Maio: Italia affidabile, tutti guariti allo Spallanzani

L'Italia è un Paese affidabile. C'è una buona notizia: tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Stampa Estera secondo il quale all'estero girano "tante notizie errate che stanno danneggiando l'economia e la reputazione della nostra comunità scientifica che sta affrontando in maniera brillante la situazione". "Pronti a usare gli spazi di flessibilità" concessi dalle Regole di bilancio Ue in caso di eventi eccezionali come il Coronavirus", assicura il ministro Gualtieri, ribadendo che serve "una risposta concertata".

Primo caso in Abruzzo ed è un turista della Brianza, attesi altri esami. Oltre 400 i contagiati in 10 regioni d'Italia, con 12 decessi. Cambia il criterio dei test per il virus: tamponi solo a chi ha sintomi o è stato a contatto con persone risultate positive. Ricciardi (Oms): 'Chi ha dato l' indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato'. In auto-isolamento il governatore lombardo Fontana, negativo al test, una sua collaboratrice contagiata.