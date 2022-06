La maggioranza di governo ritrova l'unità intorno al premier Draghi sulla risoluzione a favore del sostegno all'Ucraina incassando 219 sì al Senato, e Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 stelle, che da oggi - annuncia - "non sarà la prima forza politica del Parlamento". Con lui 60 deputati e 11 senatori che firmano la creazione del nuovo gruppo parlamentare 'Insieme per il futuro'. 'Irresponsabile picconare il governo - dice il ministro degli Esteri, rimarcando che "da oggi uno non vale l'altro'. Tace Conte. Ma il suo portavoce Casalino attacca: 'L'aggressione contro di noi sarà un boomerang'.