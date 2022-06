ITALIA Di Maio lascia il Movimento 5 stelle, nasce il gruppo 'Insieme per il Futuro'

Il presidente della Camera Fico ha annunciato in Aula la costituzione del gruppo 'Insieme per il Futuro', la nuova componente che fa capo a Di Maio. Ne fanno parte 51 deputati, 50 hanno lasciato il M5s e uno viene da Coraggio Italia. Il premier Draghi ha poi fatto alla Camera comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì che hanno ripercorso il discorso fatto ieri al Senato. Nel pomeriggio il voto sulle risoluzioni.

