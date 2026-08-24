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Dieci anni dal sisma in centro Italia, la presidente Meloni oggi ad Amatrice

Per il presidente Mattarella "monito costante sulla necessità di potenziare la prevenzione"

di Francesca Biliotti
24 ago 2026
Dieci anni dal sisma in centro Italia, la presidente Meloni oggi ad AmatriceDieci anni dal sisma in centro Italia, la presidente Meloni oggi ad Amatrice
Dieci anni dal sisma in centro Italia, la presidente Meloni oggi ad Amatrice

Il 24 agosto di dieci anni fa il terremoto in centro Italia tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La prima e più devastante scossa alle 3.36 del mattino del 24 agosto, con epicentro tra Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto. 299 morti, 365 feriti, oltre 40mila sfollati. Amatrice, in provincia di Rieti, la più colpita in assoluto, con oltre duecento vittime. E' stata una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. Tanti i messaggi di cordoglio per il decimo anniversario, a partire dal presidente Sergio Mattarella, che parla di “pagina drammatica della storia della Repubblica, e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio”. La presidente del Consiglio Meloni, che oggi sarà proprio ad Amatrice per le commemorazioni, ha inviato un messaggio via social: “L'Appennino centrale rinascerà”, scrive, “Troppi rinvii e false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. I dati – sottolinea – testimoniano che la direzione è cambiata, anche per la ripresa degli investimenti per la ricostruzione pubblica, per troppo tempo rimasta bloccata”. Di ricostruzione ha parlato anche Papa Leone nell'Angelus, che dopo aver pregato per i defunti e le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, ha detto “La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione”. “Ora non promesse, ma lavoro – gli fa eco il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, celebrando la messa ad Arquata del Tronto – Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Rinascere. Con la forza di quella solidarietà – conclude – che tanto ha consolato in quei giorni terribili”.




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