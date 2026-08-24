Dieci anni dal sisma in centro Italia, la presidente Meloni oggi ad Amatrice

Il 24 agosto di dieci anni fa il terremoto in centro Italia tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La prima e più devastante scossa alle 3.36 del mattino del 24 agosto, con epicentro tra Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto. 299 morti, 365 feriti, oltre 40mila sfollati. Amatrice, in provincia di Rieti, la più colpita in assoluto, con oltre duecento vittime. E' stata una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. Tanti i messaggi di cordoglio per il decimo anniversario, a partire dal presidente Sergio Mattarella, che parla di “pagina drammatica della storia della Repubblica, e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio”. La presidente del Consiglio Meloni, che oggi sarà proprio ad Amatrice per le commemorazioni, ha inviato un messaggio via social: “L'Appennino centrale rinascerà”, scrive, “Troppi rinvii e false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. I dati – sottolinea – testimoniano che la direzione è cambiata, anche per la ripresa degli investimenti per la ricostruzione pubblica, per troppo tempo rimasta bloccata”. Di ricostruzione ha parlato anche Papa Leone nell'Angelus, che dopo aver pregato per i defunti e le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte, ha detto “La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione”. “Ora non promesse, ma lavoro – gli fa eco il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, celebrando la messa ad Arquata del Tronto – Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Rinascere. Con la forza di quella solidarietà – conclude – che tanto ha consolato in quei giorni terribili”.







