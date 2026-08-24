Dieci anni dal sisma in centro Italia: messa ad Amatrice col cardinale Zuppi

E' stata una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma, avvenuto alle 3.36 del mattino del 24 agosto 2016 e che interessò 8.000 km quadrati di estensione; quattro le Regioni coinvolte, 10 province, 138 comuni. La sequenza sismica si sviluppò tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017: 35.000 scosse, di cui quattro distruttive, con epicentro tra Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, per un danno quantificato in 28 miliardi di euro, per non parlare di chi perse la vita: 299 i morti, 365 i feriti, oltre 40mila sfollati. Nel messaggio di cordoglio il presidente Mattarella ha parlato di “pagina drammatica della storia della Repubblica, e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio”. E' stato il commissario straordinario del governo per la ricostruzione, Guido Castelli, nella sua audizione di fine maggio in Parlamento, a spiegare quanto è stato fatto e quanto resta ancora da fare. Parte del governo, capeggiato dalla presidente del Consiglio Meloni, si è recata ad Amatrice, che pagò il tributo più alto in tema di vittime, per deporre una corona d'alloro al memoriale, incontrare i familiari e partecipare alla messa al campo sportivo celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, che in mattinata aveva officiato anche ad Arquata del Tronto. “Sono stati dieci anni duri – ha detto Zuppi – Siamo ancora sospesi. Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare”.

Nel video l'intervento di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione







