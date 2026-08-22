Dieci anni dopo, il dolore che diventa riconciliazione

Dieci anni fa, in Francia, padre Jacques Hamel veniva ucciso con 48 coltellate durante un attentato compiuto da due terroristi legati all’Isis. Un sacerdote, un uomo di fede, diventato vittima di una violenza cieca. Ma la storia di padre Hamel, dieci anni dopo, non finisce qui: dalla tragedia è nata un’amicizia inattesa. Quella tra Roseline Hamel, sorella del sacerdote, cattolica, e Nassera Kermiche, madre di uno dei due attentatori, musulmana. Due donne unite da due dolori apparentemente inconciliabili: una ha perso il fratello, l’altra un figlio diventato assassino. Eppure hanno scelto di non lasciarsi schiacciare dal rancore. Si sono cercate, si sono incontrate, hanno cominciato a parlare. E, nel condividere la propria sofferenza, si sono riconosciute come “sorelle di dolore”.

Roseline che al meeting racconta la loro storia di amicizia, ricorda il giorno in cui si trovava nel luogo dove l’incidente era avvenuto. Lo strazio e, addirittura, la malattia.









