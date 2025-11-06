Dieci anni dopo l’omicidio di Ismaele Lulli, Ambera Saliji finisce in carcere: condanna definitiva a cinque anni e tre mesi

Dieci anni dopo l’omicidio di Ismaele Lulli, il ragazzo di 17 anni ucciso a Sant’Angelo in Vado nel luglio del 2015, si chiude anche il capitolo giudiziario per Ambera Saliji, 29 anni, di origine macedone. La donna è stata arrestata dai Carabinieri di Urbino nella mattina del 30 ottobre ed è stata condotta nella sezione femminile del carcere di Pesaro per scontare una condanna definitiva a 5 anni e 3 mesi di reclusione per concorso anomalo in omicidio.

Secondo le sentenze passate in giudicato, Ambera ebbe un ruolo determinante nel delitto che sconvolse la Valle del Metauro: fu lei ad attirare Ismaele in una trappola, con il pretesto di un incontro chiarificatore. A quell’appuntamento, però, non si presentò lei, ma il suo fidanzato Igli Meta, allora 22enne, e l’amico Marjo Mema, di 21, entrambi albanesi. I due portarono il ragazzo nel bosco di Selva Nera, dove lo legarono e lo uccisero con più colpi d’arma da taglio. Il corpo venne ritrovato il 20 luglio 2015, legato con nastro adesivo e con la gola recisa.

Ambera, inizialmente ascoltata come testimone, divenne poi imputata dopo l’incidente probatorio. La Corte d’Assise di Pesaro rinviò gli atti alla Procura di Urbino, e nel 2022 arrivò la condanna in primo grado, confermata in appello nel maggio 2025. Non essendo stato presentato ricorso in Cassazione entro i termini, la sentenza è diventata definitiva.

La donna, che da tempo viveva e lavorava a Pesaro, conduceva una vita riservata, ma le indagini dei Carabinieri hanno accertato che stava organizzando il proprio rientro in Macedonia del Nord. Da qui l’ordine di carcerazione.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che Ambera accettò di mandare quel messaggio fatale a Ismaele "perché pensava si potessero chiarire definitivamente". Dopo il delitto, confessò di essere rimasta sconvolta dalla notizia e di aver agito per paura e sottomissione al compagno.

Ora la donna è detenuta nel carcere di Pesaro. Secondo quanto emerso, tra circa un anno potrà chiedere una misura alternativa, come la detenzione domiciliare, poiché la pena residua scenderà sotto i quattro anni.







