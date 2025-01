Dieci anni fa l'elezione di Sergio Mattarella, il più longevo presidente della Repubblica

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Dieci anni di presidenza, un record per le istituzioni italiane, con pochi conflitti ma momenti anche storici, sia pure tragici, come l'esperienza del Covid. Sergio Mattarella è stato eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015, poi riconfermato il 29 gennaio 2022. Fu l'allora presidente della Camera Laura Boldrini, la prima volta, a dare l'annuncio. Cattolico progressista, profondamente antifascista, tanto che il primo atto ufficiale del settennato fu la visita alle Fosse Ardeatine, coi suoi toni pacati ha conquistato l'affetto dei cittadini, con indici di gradimento personali che surclassano quelli di ogni politico. Arbitro imparziale e atteggiamento super-partes, anche se non sono mancate le maniere dure, come nel 2018, quando puntò i piedi contro il governo giallo-verde, il Conte 1 sostenuto da Lega e 5Stelle, che volevano Paolo Savona all'Economia.

Per Mattarella, europeista convinto, non era accettabile un euro-scettico in un ministero così importante. Nel 2021, con la caduta del secondo esecutivo Conte, preso atto dell'impasse delle forze politiche, ha chiamato Mario Draghi a Palazzo Chigi. Fondamentale anche la sua posizione senza sfumature sul Covid: resta iconica la sua immagine all'Altare della Patria, mentre scende lo scalone da solo, con la mascherina. Così come la sua paziente attesa di essere vaccinato, con altri cittadini della sua età, allo Spallanzani.

Si è guadagnato la simpatia degli italiani per la sua semplicità, anche per aver abbracciato le loro passioni, vedi la prima apparizione di un presidente della Repubblica a Sanremo, o la sua costante attenzione allo sport. Negli anni ha costruito relazioni personali che lo hanno reso il vero interlocutore dell'Italia negli scenari internazionali. Amico convinto anche della Repubblica di San Marino: resteranno nella storia dei due Paesi gli incontri ufficiali, il 27 maggio 2021, quando ha ricevuto al Quirinale i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, per poi ricambiare la visita, il 6 dicembre 2023, a San Marino, ricevuto dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.