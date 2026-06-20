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Dieci milioni per la Riviera: fondi regionali per continuare a riqualificare la costa da Ferrara a Rimini

Nuovi investimenti per lungomari, piazze e parchi; De Pascale e Frisoni: "Completiamo il percorso per trasformare il litorale".

20 giu 2026
Dieci milioni per la Riviera: fondi regionali per continuare a riqualificare la costa da Ferrara a Rimini

Dieci milioni per continuare la riqualificazione della costa emiliano-romagnola: lungomari, piazze, parchi e spazi pubblici, da Ferrara a Rimini. La cifra è stata inserita nell'assestamento di bilancio della Regione Emilia-Romagna, che destina le nuove risorse alla rigenerazione dei waterfront lungo la Riviera, dando continuità agli interventi avviati negli ultimi anni insieme a Comuni ed enti locali.

Le risorse saranno gestite attraverso una programmazione territoriale concordata con le Province e si inseriscono in una più ampia strategia regionale che riguarda turismo, commercio e qualità degli spazi pubblici lungo la costa. "Con queste risorse diamo continuità a una politica che negli ultimi anni ha cambiato il volto della Riviera - sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora al Turismo e Commercio, Roberta Frisoni - I nuovi lungomari, le piazze, i parchi e gli spazi pubblici realizzati dai Comuni stanno trasformando la costa in un grande giardino affacciato sul mare. I 10 milioni serviranno a completare questo percorso, accompagnando gli enti locali nella realizzazione di progetti per il futuro delle località balneari".

De Pascale e Frisoni ricordano che l'intervento si affianca ad altre misure: 7,6 milioni in più per gli Hub urbani e di prossimità, che si aggiungono ai 14 milioni già previsti in bilancio, un bando da 10 milioni per imprese del commercio, pubblici esercizi e discoteche, un futuro bando da 20 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive e gli 11 milioni del progetto EuReCa.

La Regione sta lavorando anche all'aggiornamento delle norme sul settore ricettivo, con attenzione agli aspetti urbanistici e alla classificazione delle strutture.




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