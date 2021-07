VELA E SOLIDARIETA' Diecimila vele contro la violenza sulle donne Nastri rossi in mare davanti al porto di Rimini, in rotta per un mondo migliore

Il club nautico di Rimini ha aderito al progetto 10 mila vele, issando un nastro rosso a poppa ed uscendo in mare, davanti al porto di Rimini. L'iniziativa in occasione dell'evento "Vela e solidarietà, la rotta per un mondo migliore"



