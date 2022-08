ELEZIONI POLITICHE Diego Renzi, M5S, apre la campagna elettorale: "A Roma per far conoscere l'estero"

“Un gruppo unito che da tanti anni lavora per far conoscere la voce e le istanze degli italiani fuori confine a Roma”. Così Diego Renzi, candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera circoscrizione europea, lancia la campagna elettorale. “L'estero – afferma – è un'opportunità che troppo spesso l'Italia non coglie mentre noi vogliamo agire come una rete connessa con l'Europa e il mondo".

"La cosa importante - aggiunge - è che arrivi la voce del cittadino. Purtroppo spesso non accade e il cittadino oggi viene dimenticato. Ci sono invece tanti problemi da risolvere e io una sponda, nella mia esperienza, l'ho sempre trovata soltanto nel Movimento 5 Stelle".

Presenti all'inaugurazione la parlamentare riminese Giulia Sarti, il senatore Marco Croatti, Samuela Melini candidata al senato per le Marche Norde e collegati da remoto il gruppo di candidati estero della circoscrizione Europa: “Loro sono l'esempio concreto del progetto comune che portiamo avanti da anni. È una bella esperienza far conoscere a tutti perché purtroppo il cittadino italiano all'estero viene abbandonato e dimenticato dalla politica, si ricordano soltanto di noi quando ci sono le elezioni. Oggi vi mostreremo che nel Movimento non è cosi perché noi abbiamo un gruppo coeso che da tempo si riunisce per portare la nostra voce a tutti gli italiani".

Nel servizio l'intervista a Diego Renzi (Candidato M5S circoscrizione europea Camera)

