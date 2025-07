Diesel Euro 5, slitta lo stop: via libera alla proroga fino al 2026

Lo stop ai diesel Euro 5 slitta di un anno. Con un emendamento al decreto Infrastrutture approvato in Commissione, il termine per le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nelle Regioni del bacino padano – Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – viene posticipato dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026.

Una proroga accolta con “grande soddisfazione” dal ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, che ha definito il provvedimento “una scelta di buonsenso”. Soddisfazione espressa anche dai partiti della maggioranza, che in queste settimane avevano sostenuto la necessità di evitare misure troppo penalizzanti per cittadini e imprese, in assenza di adeguati incentivi per il rinnovo del parco auto.

Il nuovo testo prevede anche che le limitazioni si applichino prioritariamente nei comuni con oltre 100.000 abitanti, anziché 30.000. Una modifica che tiene conto della disponibilità di trasporto pubblico e della maggiore criticità nei livelli di inquinamento nelle aree metropolitane.

Il provvedimento consente inoltre alle Regioni di adottare misure alternative e compensative per evitare del tutto lo stop, a patto che queste garantiscano riduzioni delle emissioni coerenti con i vincoli europei. Resta comunque la facoltà, per le stesse Regioni, di introdurre limitazioni anche prima del 2026, aggiornando i propri piani per la qualità dell’aria.

Secondo il Codacons, il rinvio salva dalla messa al bando circa 1,3 milioni di veicoli, che dal prossimo ottobre sarebbero diventati “fuorilegge” nei grandi centri urbani. Tuttavia, l’associazione chiede alle Regioni di non sprecare questo tempo extra e di intervenire con politiche strutturali contro lo smog, puntando su incentivi e alternative concrete per la mobilità sostenibile.

Sul tema si è espresso anche il deputato di Forza Italia Luca Squeri, che rilancia la proposta di introdurre limiti di chilometraggio per le auto diesel più vecchie, affiancati a interventi anche in settori come il riscaldamento, l’agricoltura e l’industria.

Il messaggio che arriva dalla politica è chiaro: nessun passo indietro sugli obiettivi ambientali, ma serve realismo. “Dare un freno alle follie di Bruxelles”, afferma Riccardo Molinari della Lega, “significa trovare soluzioni pratiche che non danneggino i cittadini”.

Con la proroga approvata, si apre ora una fase decisiva: le Regioni dovranno dimostrare di saper usare questo tempo non per rinviare, ma per costruire un piano efficace di lotta all’inquinamento che non si basi solo sui divieti.