Diffamazione contro Fabrizio Corona, in Tribunale anche la presidente Meloni

Insiste sul modello Albania la presidente del Consiglio Meloni, in un videomessaggio al vertice londinese contro l'immigrazione illegale, organizzato dal premier britannico Keir Starmer. “Non dobbiamo aver paura di soluzioni innovative – ha detto – Quello in Albania è stato un modello criticato all'inizio ma che poi ha raccolto sempre più consenso, tanto che oggi l'Unione Europea propone di creare centri per i rimpatri nei Paesi terzi”.

La presidente, che nel fine settimana è stata ospite di Carlo Calenda al congresso di Azione, tanto che qualcuno già prevede un futuro sostegno tra i due, magari alle prossime regionali nelle Marche, sarà sentita come parte civile a Milano nel processo per diffamazione aggravata contro l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona, da lei denunciato per un articolo uscito nel 2023 dove si faceva riferimento ad un fantomatico legame affettivo tra Meloni e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina.

Sempre più convinto a presentare proposta contro il riarmo europeo Matteo Salvini, che difende l'amica Marine Le Pen da quelle che definisce “dichiarazioni di guerra da parte di Bruxelles”, dopo la condanna per frode all'Ue. Maggioranza sempre più divisa in politica estera, critica l'opposizione. Contro il piano di riarmo anche mozioni a Montecitorio, in discussione nella seconda settimana di aprile, presentate da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione. Saranno altrettante prove di compattezza per il Partito Democratico, che potrebbero finire con l'accelerare un processo di chiarimento sul quale la segretaria Schlein continua a riflettere.

Nel video l'intervista a Riccardo Magi, segretario Più Europa